O tânără mămică din Oklahoma, amenințată de polițiști pentru că purta pantaloni prea scurți într-un parc | VIDEO

11:20

Gabriel locuiește împreună cu mama sa într-un apartament la etajul 3, într-un bloc cu patru nivele, fără lift și fără oamenii capabili să-l poată coborî. Este îngrijit de ființa care i-a dat viață. Tânărul are […] The post Gabriel are nevoie de ajutor! Tânărul nu mai poate merge de la 11 ani și este îngrijit doar de mama lui. Poveste emoționantă appeared first on Cancan.