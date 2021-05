Clipe de groază! Balconul unei vile s-a prăbușit. 15 oameni au căzut în gol

12:00

Angela Rusu este mândră să fie bunică și proaspătă mămică în același an. Fiica cântăreței de muzică populară a născut de curând o fetiță. Artista este și ea însărcinată în opt luni și așteaptă cu […] The post Angela Rusu a devenit bunică. Cântăreața de muzică populară se pregătește și ea să nască appeared first on Cancan.