Paul Anton, deja cu gândul la campionat: „Este o atmosferă bună în vestiar, trebuie să evităm barajul” + Noutăți despre viitorul său

17:00

Balacitul intr-un ciubăr, realizat în stil rustic nu numai ca reprezinta un cadou extraordinar pentru fizicul si psihicul omului insa chiar faptul ca o baie cu apa rece sau fierbinte intr-un ciubar de baie este facuta afara in aerul liber creeaza o experienta extraordinara in urma caruia sistemul tau imunitar are numai de castigat. ...