LOCODJ, prima apariție într-o strofă rap: ”Am multe de spus!”

14:00

Cristina Ich și Alex Pițurcă au decis că viața lor are nevoie de o pauză și au plecat într-o vacanță de lux, în Seichelles, o destinație foarte populară acum printre vedetele de la noi, dar […] The post Cristina Ich și Alex Pițurcă, cazați la cel mai scump hotel din Seichelles. Deși plătește 2000 de euro pe noapte, se plânge de costul suplimentar: „Serviciile sunt de tot r$#&tul!” appeared first on Cancan.