Incident la stația de metrou 1 mai, după ce o tablă din plafon a căzut pe șine și a făcut scurtcircuit

Sally Buzbee, 55 de ani, a devenit prima femeie care ocupă postul de redactor-șef al redacţiei The Washington Post de la înfiinţarea în 1877 a ziarului din capitala SUA, informează AFP, citată de News.ro. The Washington Post a anunțat, marți, că Sally Buzbee, o jurnalistă în vârstă de 55 de ani a agenţiei americane Associated […]