Un mort și doi răniți grav, într-un accident, în județul Arad. A fost nevoie de intervenția unui elicopter SMURD

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, susține că metroul bucureștean are probleme mari legate de gestionarea veniturilor și pierderilor. Pe de-o parte, compania are pierderi lunare de zeci de milioane de lei, în condițiile în care anul trecut n-a virat la bugetul de stat contribuțiile sociale ale salariaților, iar pe de alta are o serie de angajați care figurează pe statele de plată, deși nu vin la lucru.