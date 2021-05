Bilanțul COVID-19 din 12 mai 2021. Numărul de români care au murit, în ultimele 24 de ore, după ce au contractat SARS–CoV–2

20:10

În urma unor cercetări, am descoperi câți bani îi va da Adela Popescu în fiecare lună bonei pe care a decis să o angajeze pentru al treilea copil. Vedeta de la Pro TV a mărturisit […] The post Câți bani îi va da Adela Popescu în fiecare lună bonei: “Vine din Filipine. Am făcut toate demersurile” appeared first on Cancan.