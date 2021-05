GSP Live. Florin Manea, supărat pe declarațiile făcute de Dinu Gheorghe

21:50

Inter, campioana Italiei, primește vizita celor de la AS Roma. Meciul a început la 21:45 și este liveTEXT pe GSP.ro 5 și în direct pe LookSport, Digi Sport 3 și TV Telekom Sport.liveTEXT Inter – AS Roma 0-0Click AICI pentru live + statisticiInter – AS Roma, echipe de startInter: I. ...