Judeţele care au înregistrat, joi, cele mai multe cazuri noi de COVID-19

O nouă carte de dezvăluiri zguduie armonia de-abia instalată în familia Trump.Este vorba despre un volum scris de un reporter la publicaţia The Washington Post, denumit Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service, în care se pretinde că doi membri ai familiei Trump au fost periculos şi nepotrivit de apropiaţi de agenţi din echipa lor de securitate.