Daniela Gyorfi, probleme din cauza implanturilor mamare! Vedeta va ajunge pe masa de operație. „Mi-a crăpat pur și simplu proteza”

23:40

Maria, fiica unor mega-bogătaşi din Mexic, s-a măritat în România. În plus, este gravidă pentru a doua oară cu Max Crăciun, poreclit de lăutari “Şeful morţilor”. Tânărul, fiul unuia dintre cei mai bogaţi afacerişti din […] The post Sărbătoare de lux pentru fiica bogătașilor mexicani și „Șeful morților” appeared first on Cancan.