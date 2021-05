CS U Craiova - CFR Cluj, cu spectatori? Comunicatul oltenilor: „Suntem pregătiți!”

20:30

FC U Craiova 1948 a promovat în Liga 1! Dragoș Albu, căpitanul oltenilor, vrea să termine play-off-ul în fotoliul de lider.„Am visat la momentul ăsta de când am venit la FC U Craiova, adică din vară. Sunt foarte fericit că am promovat matematic cu două etape înainte de final. Vrem să terminăm pe primul loc, ar fi păcat să nu o facem pentru că tot anul am fost pe primul loc. ...