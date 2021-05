Netanyahu începe să culeagă roadele conflictului din Israel. Liderul opoziţiei are şanse minime să mai formeze un guvern. Hamasul, celălalt câştigător

10:15

Avionul Air Force One este un simbol prezidenţial în SUA la fel de important precum Casa Albă. Aeronava are misiunea de a-l transporta în siguranţă peste tot prin lume pe preşedintele SUA, atât în perioadele de pace, cât şi în cele de război. Iată câteva lucruri inedite despre Air Force One.