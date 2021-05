„Dacă ia titlul, Toni Petrea va închide gura multor oameni!” » Argumentele în favoarea antrenorului de la FCSB + rolul lui Neubert la echipă

09:00

Harry Redknapp povestește, cu un accent de Londra Est. Am crescut în East End. Nu trebuia să încui ușa. Nimeni nu fura. La meci, mergeam ca la teatru. Toată lumea punea o cămașă albă și, cine avea, o cravată. Era 1951. Aveam 4 ani și tata mă ducea pe Highbury. Recunosc: am antrenat Tottenham, dar am fost fan Arsenal. Puteam juca pentru ei, dar m-am dus la West Ham. Erau mai primitori. Am avut noroc.Tata voia să mă facă ce era el și ce a fost bunicul: docher. ...