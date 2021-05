Cum a apărut Lora în platou la Vorbește lumea, după ce s-a accidentat grav: ”Să sperăm că nu e nevoie de operație”

23:40

După eliminarea de la “Survivor România”, Roxana Nemeș a revenit pe plaiurile natale. În prezent, pare că se pregătește de “sexy-pictorialele” care o așteaptă odată cu deschiderea sezonului estival. Iar fotografiile au toate șansele să […] The post Roxana Nemeș se pregătește de sexy-pictoriale. S-a epilat definitiv și e „mulată” cu totul appeared first on Cancan.