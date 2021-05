Rata de infectare din București este peste 1 la mie. Unii dintre elevi vor continua să facă cursurile online

07:50

Viața lui Alex Bodi a fost foarte complicată în ultimele luni. A fost săltat de mascați, a petrecut zile după gratii, ulterior în arest la domiciliu și, colac peste pupăză, a fost trădat de oamenii […] The post Alex Bodi, mărturisiri despre fostele femei din viața lui. Afaceristul nu exclude o împăcare cu Bianca Drăgușanu appeared first on Cancan.