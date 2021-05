A început nebunia în piețe. Cireșe din Grecia, la prețuri colosale. Cât poate să coste un kilogram. FOTO

09:10

S-au încins spiritele la Survivor România! Pe traseu, Ștefan Ciuculescu a sărit la bătaie, iar ținta lui a fost nimeni altul decât Zanni. Pe de altă parte, Sebastian Chitoșca a intervenit între cei doi, pentru […] The post Scene ireale la Survivor. Ștefan Ciuculescu l-a luat la bătaie pe Zanni, pe traseu: „Nu are caracter” appeared first on Cancan.