Tesla a deschis primul showroom oficial din România, într-un mall din București: Cât costă cel mai ieftin model

Unii elevi spun că nu au înțeles nimic din acest an școlar. Tudor Cardaş, elev al Colegiului Național "AT Laurian", cel mai tânăr Cetățean de Onoare al Municipiului Botoşani și Ana Iftodeanu, elevă și ea în clasa 12, au descris cum a arătat școala pentru ei, în ultimul an. Ministrul Educației i-a ascultat și a oferit câteva răspunsuri la întrebările dificile pe care elevii români le au în urma pandemiei.