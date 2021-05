Mădălina, soția lui Tzancă Uraganu, a spus totul în direct: ”De cinci ori am programat divorțul, dar nu s-a prezentat!”

16:20

Simona Halep s-a accidentat la turneul de la Roma, în timpul partidei cu Angelique Kerber, din turul al doilea, și a părăsit competiția. A efectuat un RMN, pentru afla exact cu ce probleme se confruntă […] The post Rezultatul RMN-ului făcut de Simona Halep după accidentarea de la Roma: ”Rămân pozitivă!” appeared first on Cancan.