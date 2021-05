Finala „Te cunosc de undeva”, sezonul 16. Ce dezvăluire a făcut Liviu Vârciu

15:50

Imnul oficial al EURO 2020, competiție care va debuta pe 11 iunie la Roma cu partida Turcia – Italia, a fost compusă pentru ”a celebra sărbătoarea şi fotbalul”, precizează UEFA, conform Agerpres. ”We Are The People We’ve Been Waiting este un cântec despre provocările cu care se confruntă lumea, încercând în acelaşi timp găsirea unei […]