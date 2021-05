Angelina Jolie, într-un film în stilul anilor ’90, în “Those Who Wish Me Dead”

Thrillerul “Those Who Wish Me Dead”, cu Angelina Jolie, în regia lui Taylor Sheridan, amintește de simplitatea acelor filme de acțiune care se făceau demult. Pelicula a fost lansată vineri în cinematografe și pe platforma […] Articolul Angelina Jolie, într-un film în stilul anilor ’90, în “Those Who Wish Me Dead” apare prima dată în Apropo.ro.

