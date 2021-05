Bancul Zilei | Vasile, ești? Am două vești proaste să-ți dau

15:00

Maria Petrache s-a îndrăgostit de impresarul fratelui ei, și-a părăsit soțul si a fugit cu el. Avea să revină, ba a făcut-o la un important eveniment din viața familiei, ziua fiicei lor. Maria a fost […] The post Maria, sora lui Florin Salam, s-a întors acasă la soțul pe care-l părăsise! appeared first on Cancan.