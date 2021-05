Bogdan Argeș Vintilă, deranjat după eșecul cu CS Afumați: „Întrebare răutăcioasă” + Partea bună a înfrângerii: „Este un plus”

23:50

CFR Cluj a învins-o în deplasare pe CS Universitatea Craiova, scor 3-1, în cel mai tare meci al rundei #8 din play-off-ul Ligii 1. Ciprian Deac, „decarul” campioanei, spune că de-abia aștepta să joace în această seară, după eșecul cu Sepsi (0-1) din runda precedentă.„Toți am alergat, ne-am dăruit, asta e fața CFR-ului. Veneam după un dezastru total, cu Sepsi, când n-am reușit nimic. E bine că am avut reacție, că am câștigat. ...