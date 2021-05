Sărbătoare la Arad: „Bătrâna Doamnă”, încă un an în Liga 1!

23:30

Au trecut patru ani de la nunta verii pe Coasta de Azur. Pentru Ariane Djafari și Catrinel Hagivreta timpul pare însă că a stat în loc. Se iubesc ca-n prima zi și sunt nedespărțiți. CANCAN.RO […] The post La 4 ani de la nunta verii pe Coasta de Azur, Ariane și Catrinel se iubesc ca în prima zi appeared first on Cancan.