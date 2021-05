Un bărbat din Iași a fost la un pas să fie lăsat pe drumuri. Păcălit de propria verișoară, omul a reușit să se salveze și să ducă o viață liniștită într-un azil de bătrâni

13:20

James Dunham, un antrenor de peste hotare, și-a pierdut dintele fals în timp ce se dădea într-un ciocan din parcul de distracții împreună cu prietena lui. Momentul jenant pentru bărbat a fost filmat și s-a […] The post Un antrenor și-a pierdut dintele fals în timp ce se dădea într-un ciocan din parcul de distracții. Momentul a fost filmat și s-a petrecut înainte de nunta fratelui său | VIDEO appeared first on Cancan.