A fost haos în trenuri, în weekend. Mii de românii au “evadat” pe litoral și la munte

19:50

Nebunie dusă la extrem am spune! Un bărbat din Oradea și-a tatuat ”COVID-19” pe brat, apoi a cerut să-I fie administrat vaccinul chiar în zona tatuajului. Acesta a hotărât să-şi tatueze pe braţ „COVID-19”, alături […] The post Un bărbat din Oradea și-a tatuat „COVID-19” pe braț, apoi a cerut să fie vaccinat chiar în dreptul tatuajului appeared first on Cancan.