Nadal și Djokovic, săriți din schemă de Boris Becker! Pe cine mizează la Roland Garros: „El e pe lista mea”

Boris Becker (53 de ani) crede că Alexander Zverev (24 de ani, 6 ATP) are o șansă importantă la Roland Garros. Turneul de la Roland Garros se desfășoară în perioada 24 mai - 13 iunie.Rafael Nadal, cel mai bun jucător pe zgură din istorie, are 13 trofee la Roland Garros. Boris Becker e de părere că oamenii din noua generație, în frunte cu neamțul Alexander Zverev, îl vor detrona în acest an. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor