Bianca a „rupt-o” definitiv cu Bădălău + În prag de divorț, Ilie Năstase nu pare dispus să renunțe la soție

08:20

In acest weekend, Dani Oțil și aleasa lui, Gabriela Prisăcariu, și-au unit destinele, iar evenimentul a fost unul restrâns, doar în compania familiilor celor doi și a prietenilor și a avut loc la restaurantul pe […] The post Prietenie adevărată între Dani Oțil și Mihai Bobonete. Prezentatorul de la Neatza l-a chemat la nunta lui, deși i-a „jignit” restaurantul appeared first on Cancan.