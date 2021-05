Știu că se pregătește înlocuirea lui Trică? Oamenii lui Mititelu au publicat știrea GSP.RO pe Facebook

19:20

Pe 17 mai 2000, Gheorghe Hagi și Gheorghe Popescu triumfau în fața lui Arsenal, în finala Cupei UEFA, 0-0, 4-1 d.pen. Forul continental a celebrat momentul postând pe Facebook un video cu momente de geniu ale lui Hagi din acel meci, disputat la Copenhaga:See amazing Hagi skills! Gheorghe Hagi ballin' out #OTD in 2000 for Galatasaray #UELPublicată de UEFA Europa League pe Luni, 17 mai 2021După 0-0 în timpul regulamentar și prelungiri tot fără gol, s-a trecut ...