Ședința în plen a Camerei Deputaților României din 18 mai 2021

18:00

Declarația de presă susținută de Președintele României, Klaus Iohannis Am avut, și tocmai s-a încheiat, o întâlnire la care a participat premierul, mai mulți membri din Guvern, șefi de instituții, experți. Am discutat astăzi despre pandemie, despre campania de vaccinare și despre măsuri de relaxare. Dați-mi voie, pentru început, totuși, să rememorez foarte pe scurt prin ce am trecut cu această pandemie. Peste un an de zile a durat, până acum, pandemia. A fost multă, prea multă suferință în Român...