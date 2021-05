HotNews: Comitetul din Ministerul Sănătății care a încurcat decesele COVID e condus de Amalia Șerban

09:10

Mercur retrograd este ghinionistul de serviciu din astrologie. Când ne merge mai rău, dăm vina pe el! Dar nu întotdeauna Mercur retrograd aduce ghinioane. Mai are și părți bune. Iată ce semnificație are și cum influențează cele 12 zodii. Mercur retrograd are o influență mai puternică asupra zodiilor în comparație cu alte planete din zodiac. […]