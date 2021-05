Câștigătoarea Cupei României a fost deja decisă: “Craiova este învingătoare încă de pe acum”

10:45

Romania are cea mai rapidă revenire economică din istorie, ca răspuns la cea mai mare criza economica din ultima suta de ani, a comentat premierul Florin Cîțu estimarea INS privind creșterea cu 2,8% din PIB a economiei, în primul trimestru al anului. Am promis, am făcut, a mai scris șeful guvernului, într-o postare pe Facebook.