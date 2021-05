Viorica Dăncilă, ȚINTA internauților după numirea la Banca Națională a României - FOTO-VIDEO

13:45

Liderul PSD Marcel Ciolacu susține, într-o postare făcută pe contul său de Facebook, că "prețurile au luat-o razna în timp ce Cîțu se visează iar pe calul alb al creșterii economice". Reacția lui Ciolacu vine la doar câteva ore după ce premierul a anunțat, tot într-o postare pe Facebook, că Romania are cea mai rapidă revenire economică din istorie, ca răspuns la cea mai mare criza economica din ultima suta de ani, și anume cea generată de pandemia de Covid-19. "Am promis, am făcut. Economia României a crescut cu 2.8% în primul trimestru din 2021", a scris Cîțu, în postarea care a determinat reacția liderului PSD.