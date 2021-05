CFR Cluj s-a impus la Botoșani și a câștigat titlul. Becali anunță noi transferuri!

12:40

Salvamarii avertizează că, în urma lucrărilor de lărgirea a plajei în stațiunea Mamaia, posibilitatea de înec a crescut considerabil. Potrivit specialiștilor, acum, atunci când turiștii vor da de apa adâncă mult mai repede decât în […] The post Salvamarii avertizează! În stațiunea Mamaia a crescut pericolul de înec appeared first on Cancan.