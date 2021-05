Gheorghe Ștefan "Pinalti" și Viorel Hrebenciuc, apostrofați la instanță de protestatarul Ceaușescu 

19:45

Pe timp de pace, România e înțesată de generali. De la an la an, mai vin și alții să se alăture celor aproximativ 1.800 de generali activi și în rezervă pe care-i are țara noastră. Potrivit datelor obținute de timpolis.ro, în 2016, MApN avea 1.284 de generali dintre care 81 activi, restul fiind în rezervă. La Ministerul Afacerilor Iinterne erau 315 generali, din care 75 activi. SIE avea 92 de generali, doar 8 în activitate. SRI a refuzat să transmită jurnaliștilor numărul de generali din cadrul instituției.