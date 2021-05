BNR a clarificat de ce a fost numită Viorica Dăncilă consilier al lui Mugur Isărescu

02:00

Vânzările de mașini electrice se dublează de la an la an, în Romania. La fel de repede se extind şi rețele de încărcare pentru aceste autoturisme. Statul oferă şi el prime generoase pentru cei care renunţă la maşinile clasice şi le aleg pe cele ale viitorului. Programului Rabla Plus din acest an are cel mai mare buget de până acum, de 400 de milioane de lei, dublu faţă de anul trecut.