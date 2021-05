Cum ar putea fi detronată CFR: 4 antrenori mari liberi de contract, pe care FCSB alege să-i ignore

22:50

CFR Cluj a cucerit al 4-lea titlu consecutiv în Liga 1, după victoria cu FC Botoșani, scor 1-0. Mario Camora (34 de ani), „căpitanul” campioanei, a avut un mesaj pentru contestatari. Cronica meciului de titlu, FC Botoșani - CFR Cluj „Suntem foarte fericiți, a fost un sezon foarte greu. Am jucat două luni numai din 3 în 3 zile. Mult sacrificiu! Am îndeplinit toate obiectivele, am jucat în grupele Europa League, am luat Supercupa și titlul. ...