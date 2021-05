Marcel Ciolacu, întâlnire cu preşedintele Partidului Democrat din Moldova: „Am semnat un acord cu fraţii noştri”

11:30

Fiul lui Rudy Giuliani, fostul avocat al lui Donald Trump şi un fost primar al New Yorkului, şi-a anunţat marţi candidatura la postul de guvernator al statului New York, considerat un bastion democrat, relatează AFP. ”Împreună vom face New Yorkul să trăiască din nou”, a scris pe Twitter Andrew Giuliani, în vârstă de 35 de ani, un republican, care a fost asistent la Casa Albă în cei patru ani de mandat Trump.