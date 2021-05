Roxana Nemeș, colaborare neașteptată cu What’s UP

23:40

Tare încurcate sunt căile iubirii pentru vestitul Tzancă Uraganu! A părăsit-o pe Lambada, mama fetiței lui, pentru Mădălina Miu, iar acum manelistul a scos, din nou, inelul de logodnă, pe care i l-a dăruit unei […] The post Tzancă Uraganu are gânduri serioase. Cum i-a prezentat-o pe Marymar fetiței lui appeared first on Cancan.