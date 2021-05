Brigitte și Florin Pastramă au mers la notar și și-au împărțit bunurile: ”Rămâne la voia lui Dumnezeu”

08:10

De aproape jumătate de an viața Marcelei Fota s-a schimbat radical. Moartea fulgerătoare a soțului ei a lăsat-o cu un mare gol în suflet, iar timpul nu pare să-i mai reducă din durere. Artista știe […] The post Marcela Fota, legătură paranormală cu soțul ei. Ce mesaje primește artista de pe lumea cealaltă appeared first on Cancan.