Iftime de la Botoșani îl dă de gol pe Becali și spune ce jucător de la Botoșani își dorește latifundiarul!

10:10

Bianca Drăgușanu a lăsat toate speculațiile și problemele din viața amoroasă, căci vedeta se confruntă cu adevărate neplăceri. Mai exact, fiica blondinei, Sofia, are o tuse puternică ce nu vrea să treacă, motiv pentru care […]