Puștiul a făcut față în finală » David Popovici a ocupat locul 6 în proba de 100 m liber la CE de la Budapesta

16:20

Ionuț Voicu (36 de ani) și-a anunțat finalul carierei de jucător, după meciul cu oltenii, dar va rămâne la Rapid, unde i s-a propus o funcție în cadrul clubului.- Ionuț, cum a fost prima zi de pensionar în fotbal? - Stai puțin, că mai am câteva zile! Rămân la echipă până la capăt, mă antrenez, dar probabil că n-o să mai joc în ultima etapă. Să joace cei tineri, să prindă aripi. Eu atât am putut să ajut, până aici. Luasem hotărârea de mai demult. ...