Alertă! Avion deturnat deasupra Europei. Nu se știe momentan câți pasageri se află la bord

20:00

Bogdan Mocanu și-a luat fanii prin surprindere! Fostul concurent de la”Puterea Dragostei” și-a schimbat look-ul radical, iar transformarea a stârnit un val de controverse în mediul online. Și-a dorit o schimbare, așa că a dat […] The post Bogdan Mocanu, schimbare radicală de look! Fanii au rămas mască când l-au văzut appeared first on Cancan.