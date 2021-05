Ion Dichiseanu s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani

23:40

Până în urmă cu doar câteva săptămâni, Brigitte era nedezlipită de Florin Pastramă. Iată însă că, zilele trecute, în mod surprinzător, fosta doamnă Năstase a fost singură la un salon de înfrumusețare și la un […] The post Brigitte s-a „răcit” cu Pastramă? Imaginile care alimentează zvonurile unei rupturi appeared first on Cancan.