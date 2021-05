Crimă de onoare: Babak Khorramdin, un regizor iranian, a fost ucis și dezmembrat de părinți

09:40

„WandaVision” și „The Falcon and the Winter Soldier”, cu Sebastian Stan, s-au numărat printre câștigătorii galei MTV Movie and TV Awards, a cărei primă parte a avut loc duminică seară la Hollywood. La evenimentul găzduit de […] Articolul MTV Movie and TV Awards: „WandaVision”, marele câștigător; Sebastian Stan, printre premiați apare prima dată în Apropo.ro.