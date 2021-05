Andreea Tonciu a răbufnit: “Niște nesimțiți!” Ce a deranjat-o pe brunetă

14:00

Jurnalistul Cătălin Tolontan este audiat joi la DIICOT. Alături de alți patru ziariști, acesta a fost chemat de procurori pentru a fi audiat în legătură cu două plângeri penale depuse de primarul Sectorului 4 al