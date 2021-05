(Publicitate) Cele mai potrivite alegeri pentru baia locuinței dumneavoastră

11:20

În Brazilia, pandemia de coronavirus a ucis peste 430.000 de oameni, iar experții consultați de The New York Times estimează că dintre aceștia peste 2.200 sunt copii sub cinci ani, inclusiv peste 1.600 de bebeluși. Specialiștii pun acest bilanț pe seama accesului inegal la serviciile medicale, dar și pe un sistem sanitar copleșit de criza […]