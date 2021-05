Bebe Cotimanis a izbucnit în lacrimi, în direct la Tv, când a aflat că actorul Ion Dichiseanu a murit

17:20

O adolescentă de 17 ani a primit o altă doză de vaccin anti-COVID-19, care nu este recomandată persoanelor sub 18 ani. Serul este produs de compania ”Johnson&Johnson”. Din cauza faptlui că responsabilii de la centrului […] The post O tânără de 17 ani din Târgu Jiu a fost vaccinată din greșeală cu alt ser anti-COVID-19 appeared first on Cancan.