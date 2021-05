Fiica cea mare a lui Gigi Becali face piața cu un Bentley „țiplă” de 250.000 €

10:50

Fulgy, băiatul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani, a dispărut din lumina reflectoarelor și, în prezent, duce un stil de viață sănătos. A scăpat de vicii după ce a fost internat într-o clinică […] The post Fulgy s-a “curățat” grav la cazino. Suma imensă pe care a pierdut-o singură seară. “Cea mai mare lovitură!” appeared first on Cancan.