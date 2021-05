Messi întreține misterul: „Cupa a fost un punct de cotitură, vreau să mai câștig trofee!”

11:00

Cotidianul AS devăluie destinația portughezului Cristiano Ronaldo (36 de ani) în cazul în care Juventus nu termină în primele patru locuri din Serie A după ultima etapă.Ronaldo s-ar putea întoarce după 12 ani în Premier League. Man. United trage de portughezul de 36 de ani, cotidianul AS dezvăluind că Ole Gunnar Solskjær a purtat deja discuții cu el și i-a propus să-și încheie cariera pe Old Trafford, luptând ca protagonist pentru toate trofeele din Anglia. ...