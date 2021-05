Românca ucisă în Serbia a fost adusă acasă! Rudele femeii sunt revoltate. „Copie fidelă a cazului de la Caracal!”

17:40

Tudor Ionescu a reușit o transformare spectaculoasă. Solistul de la Fly Project s-a luptat o perioadă cu kilogramele în plus, iar în cele din urmă a reușit să câștige bătălia. A slăbit 40 de kilograme […] The post Tudor Ionescu de la Fly Project, transformare spectaculoasă! Cum a reușit să de jos 40 de kilograme. „Nu mai îmi e poftă de mâncare” appeared first on Cancan.